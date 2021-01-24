كشك يهنئ الشرطة المصرية بعيدها الـ69

هنأ الإعلامي محمد كشك، عبر برنامج خبلانة المذاع على راديو "معاك" جميع العاملين بقطاع الشرطة المصرية بمناسبة اقتراب عيدهم الـ69، والمحدد في الـ25 من الشهر الجاري.





وعلق كشك قائلًا: "قطاع الشرطة قطاع عريق، تمكن من نشر الأمن والأما، وقدم الكثير من الشباب والشهداء لذا علينا احترامهم وتقديرهم، جميعهم يحملون ارواحهم على أيديهم لنعيش نحن بأمان".





وشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارته كلية الشرطة، وتفقده لرياضة الخيل في الكلية ذاتها.





جدير بالذكر أن قصة معركة الشرطة بدأت فى صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952 حيث قام القائد البريطانى بمنطقة القناة "البريجادير أكسهام" باستدعاء ضابط الاتصال المصرى، وسلمه إنذارا لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وترحل عن منطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة فما كان من المحافظة إلا أن رفضت الإنذار البريطانى وأبلغته إلى فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية فى هذا الوقت، والذى طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.