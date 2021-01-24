كشك يهنئ الشرطة المصرية بعيدها الـ69

الأحد 24/يناير/2021 - 08:16 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
هنأ الإعلامي محمد كشك، عبر برنامج خبلانة المذاع على راديو "معاك" جميع العاملين بقطاع الشرطة المصرية بمناسبة اقتراب عيدهم الـ69، والمحدد في الـ25 من الشهر الجاري.

وعلق كشك قائلًا: "قطاع الشرطة قطاع عريق، تمكن من نشر الأمن والأما، وقدم الكثير من الشباب والشهداء لذا علينا احترامهم وتقديرهم، جميعهم يحملون ارواحهم على أيديهم لنعيش نحن بأمان".

وشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارته كلية الشرطة، وتفقده لرياضة الخيل في الكلية ذاتها.

جدير بالذكر أن قصة معركة الشرطة بدأت فى صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952 حيث قام القائد البريطانى بمنطقة القناة "البريجادير أكسهام" باستدعاء ضابط الاتصال المصرى، وسلمه إنذارا لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وترحل عن منطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة فما كان من المحافظة إلا أن رفضت الإنذار البريطانى وأبلغته إلى فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية فى هذا الوقت، والذى طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.

أخبار تهمك

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

كشف طبي لصفقة الأهلي الجديدة قبل الانتظام في التدريبات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. باتشيكو في مرمى الانتقادات بسبب ثنائي الزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

رسميا.. الأهلي يعلن تمديد تعاقده مع ديانج وحمدي فتحي لمدة ٥ مواسم

منذ أقل من ساعة

بيان هام من طارق شوقي في اليوم الدولي للتعليم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن مشروع تطوير الريف المصري

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يجهز مفاجأة أمام بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يطلب تقريرا عن رباعي الأهلي المصاب

منذ أقل من ساعتين

خبر سار للأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان جديد من لجنة التخطيط في الأهلي بشأن المواهب الشابة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

منذ حوالي 5 ساعات

كشك يهنئ الشرطة المصرية بعيدها الـ69

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 8 ساعات

أمير توفيق: ثنائي الأهلي وافقا على تمديد عقودهما دون أي شروط

منذ 18 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مانشستر يونايتد وتشيلسي يترقبان مصير نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

03:30 م

بيان هام من طارق شوقي في اليوم الدولي للتعليم

03:49 م

عاجل.. باتشيكو في مرمى الانتقادات بسبب ثنائي الزمالك

06:00 م

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

01:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات