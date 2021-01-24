خبير تغذية يوجه نصائح لكبح الشهية من الجوع في الشتاء (فيديو)

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قال الدكتور أحمد نوبل، أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك مجموعة من النصائح لكبح شهيتك في الشتاء ومنها ضرورة الحرص على أخذ قسط كافي من النوم يوميًا، بما لا يقل عن 7 إلى 8 ساعات، خاصة وأن حصول الجسم على حاجته من النوم يرفع وينظم عملية حرق الدهون مع تناول الطعام ببطء ومضغه جيدا.



وأضاف "نوبل"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أنه مع انخفاض درجات الحرارة يحتاج جسم الإنسان لحرق سعرات حرارية إضافية، حتى تمنحه دفئًا معادلًا لبرودة الجو، وربما لهذا السبب ترتفع رغبة الإنسان في تناول الطعام، وتزداد نوبات الجوع التي يواجهها وبالطبع فالنتيجة زيادة الوزن.



وتابع: "يجب عدم الإهمال في الحصول عن حصة من البروتين يوميًا، فهو يستغرق وقتا أطول في الهضم، ويمنح ساعات مضاعفة من الشبع، مع تناول المشروبات منخفضة السعرات الحرارية، والتي تمنح دفئًا مضاعفًا للجسم، وتساعد على حرق السعرات الحرارية أيضًا، وعلى رأسها القرفة والزنجبيل والليمون الدافء.



