والدة الشهيد النقيب باسم فاروق: عندي شهيد ومشروع 2 شهيد (فيديو)

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استعادت هالة أحمد، والدة الشهيد النقيب باسم فاروق، ذكريات استشهاد نجلها قبل يوم من الاحتفالات بعيد الشرطة في 25 يناير.



وقالت "هالة" في حوارها على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد: "باسم ابني الكبير دخل كلية الشرطة في 2006، وابني الأوسط لؤي دخل بعدها في عام 2009، والمفاجأة كانت أنه في نفس الأسبوع الذي استشهد فيه باسم كانت ابني الصغير مهاب خلص ثانوية عامة وقرر يدخل كلية الشرطة".



وأضافت "ابني مهاب عام 2013 خاض اختبارات كلية الشرطة في نفس الأسبوع الذي استشهد فيه أخوه، ولم يخبرني وقالي خوفت تقولي لا علشات أخويا استشهد، ولكن أنا عمري ما أمنع أبنائي عن خدمة الوطن ودايما بقول أنا عندي شهيد و2 مشروع شهيد".

