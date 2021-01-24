هدير عبد الناصر لـ"الفجر الفني": لا يوجد تشابه بيني وبين مروة فس "لؤلؤ".. ورد فعل الجمهور أضحكتني

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*محمد سامي من رشحني لدور مروة فى مسلسل "لؤلؤ"





*مفيش أي صفات مشتركة بيني وبين شخصية "مروة".





* "تس تس أنا الثعبان" أبرز التعليقات التى أضحكتني.





*مي عمر كانت بتشجعني واحتضتني بشكل كبير.







*انضميت لأسرة "نسل الأغراب" مع المخرج محمد سامي.





*أتمني العمل مع الزعيم ويسرا.







لفتت انتباه الجمهور فور عرض أولى حلقات مسلسل "لؤلؤ"، بخفة ظلها وحضورها الخاص، كما اعتبرها الجمهور الصديقة الوافية، حيث لعبت شخصية "مروة"، وهى صديقة الفنانة مي عمر التى تجسد دور "لؤلؤ"، وتمني الجمهور أن تكون فى حياتهم صديقة مثل "مروة"، لتصدمهم بعد ذلك بخيانتها لصديقتها "لؤلؤ"، وإنها تخطط من أجل الاستيلاء على أموالها، وتتصدر الفنانة هدير عبد الناصر"مروة" التريند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشهد الخيانة.







أجري "الفجر الفني" حوارا خاصا مع الفنانة الشابة هدير عبد الناصر، لتكشف له كواليس مسلسل "لؤلؤ"، كيف كانت تجربتها مع الفنانة مي عمر، ما الصفات المشتركة بينها وبين شخصية "مروة"، بداياتها فى مجال التمثيل، وغيرها من الأمور الخاصة بها.





وإلى نص الحوار:







فى البداية.. كيف كانت تجربتك فى مسلسل "لؤلؤ"؟



التجربة كانت جميلة ومميزة جدا بالنسبة لي، فأنا بدأت فى الظهور بأول عمل وهو مسلسل "كلبش"، ثم "لعبة النسيان"، ولكن كانت المساحة صغيرة، ولكن مسلسل "لؤلؤ"، أعطاني مساحة كبيرة استطاعت من خلالها أن أظهر للجمهور، وأنا سعدت جداً مع فريق عمل "لؤلؤ"، ومع المخرج محمد عبد السلام.





من رشحك لدور "مروة" فى مسلسل "لؤلؤ"؟





ترشيحي للدور عن طريق المخرج محمد سامي، فأنا خريجة معهد فنون مسرحية قسم تمثيل وعرفني من المعهد، عندما كان يأتي إلى المعهد ليشاهد الشباب، وكانت المقابلة من أربع سنوات،وفوجئت باتصال لى لعمل أوديشن لمسلسل "لؤلؤ"، وبفضل الله تم التعاقد عليه.





هل يوجد صفات مشتركة بينك وبين شخصية مروة فى الحقيقة ؟



الحمد لله لاتوجد أي صفات مشتركة بيني وبين مروة.





كيف تري شخصية "مروة"؟





مروة شخصية مركبة، فهي تظهر عكس مابداخلها، وهذه الشخصية موجودة فى حياتنا بشكل كبير، لذلك الجمهور لمس مروة لأن كل شخص فى حياته شخصية مثل مروة.









هل تابعت ردود أفعال الجمهور على شخصية مروة بشكل خاص والمسلسل بشكل عام ؟





بالفعل تابعت ردود أفعال الناس ومبسوطة بها جدا، لأن الناس اتفاعلت بشكل كبير مع علاقة مروة ولؤلؤ ومع أحداث المسلسل، ووجدتهم ينتظرون كل حلقة ليعرفوا ماذا سيحدث فى الحلقات القادمة.





ما أبرز التعليقات التى لفتت انتباهك على شخصية مروة ؟





فى بداية الحلقات كان الجمهور يتمني صديقة مثل مروة، وكنت دائما أري على السوشيال ميديا "اللهم صديقة مثل مروة"، ثم بعد ذلك اتصدم الجمهور من خيانة مروة ل "لؤلؤ"، ومن أبرز الكوميكس التى أضحكتني إن الجمهور كان يضع على جسم ثعبان وجهي ويكتب "تس تس أنا الثعبان".





كيف كان التعاون مع الفنانة مي عمر؟



مي عمر من النجوم الطيبة التي تشجع غيرها، وتتميز بالتلقائية والعفوية وهى كانت تشجعني كثيراً واحتضتني بشكل كبير فى المسلسل، وكانت دائما حريصة أن يظهر كل فريق العمل بشكل جيد، وأنا مبسوطة جدا إن أول تجربة ليا أخذ فيها مساحة كبيرة فى التمثيل كانت مع مي عمر.





ما أصعب المشاهد التى واجهتك أثناء التصوير ؟





مشهد اكتشاف خيانة مروة ل "لؤلؤ"، عندما ذهبت إلى "بوكا"، وقالت له "وحشتني"، وهناك مشاهد أخري ولكن فى الحلقات القادمة.





مع من من النجوم والمخرجين تتمني العمل معاهم الفترة القادمة ؟



أتمني العمل مع جميع النجوم أبرزهم "الزعيم عادل إمام، يسرا، إلهام شاهين، ليلي علوي"، وأتمني العمل من المخرجين مع "كاملة أبو ذكرى، تامر محسن، محمد شاكر خضير".







هل هناك أعمال جديدة تستعد لها خلال الفترة المقبلة ؟





استعد لمسلسل "نسل الأغراب"، مع المخرج محمد سامي، وهو بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، وسعيدة بهذه التجربة وأتمني أن تنال إعجاب الجمهور.