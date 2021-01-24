إطلاق أسم أمين الشرطة أشرف عبدالعزيز على مدرسة قريته تخليدا لذكراه

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أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، القرار رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢١ بإطلاق أسم الشهيد أشرف عبدالعزيز غريب من قوة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، على مدرسة قريته ومسقط رأسه كفر مويس للتعليم الأساسي، لتصبح مدرسة الشهيد أشرف عبدالعزيز غريب تخليدا لذكراه.



ترجع واقعة الاستشهاد في أغسطس الماضي عندما كان الشهيد مكلف بحراسة سيارة النقود التي هاجمها مجهولين بمنطقة مساكن الرملة وأن أحدهم كان يركب دراجة نارية «موتوسيكل» اقترب من السيارة وحاول تهديد السائق، ومرافقيه من الحراسة وأحد الموظفين لسرقة السيارة والأموال التي بها وكانت في طريقها لمكاتب البريد واستطاع السائق الهروب منه، وخلال ذلك أطلق عدة أعيرة نارية تسببت في إصابات للسائق وأستشهاد الحارس، ولم يتمكن الجناة من سرقة السيارة والأموال.