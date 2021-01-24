إطلاق أسم أمين الشرطة أشرف عبدالعزيز على مدرسة قريته تخليدا لذكراه

الأحد 24/يناير/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، القرار رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢١ بإطلاق أسم الشهيد أشرف عبدالعزيز غريب من قوة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، على مدرسة قريته ومسقط رأسه كفر مويس للتعليم الأساسي، لتصبح مدرسة الشهيد أشرف عبدالعزيز غريب تخليدا لذكراه.

ترجع واقعة الاستشهاد في أغسطس الماضي عندما كان الشهيد مكلف بحراسة سيارة النقود التي هاجمها مجهولين بمنطقة مساكن الرملة وأن أحدهم كان يركب دراجة نارية «موتوسيكل» اقترب من السيارة وحاول تهديد السائق، ومرافقيه من الحراسة وأحد الموظفين لسرقة السيارة والأموال التي بها وكانت في طريقها لمكاتب البريد واستطاع السائق الهروب منه، وخلال ذلك أطلق عدة أعيرة نارية تسببت في إصابات للسائق وأستشهاد الحارس، ولم يتمكن الجناة من سرقة السيارة والأموال.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. باتشيكو في مرمى الانتقادات بسبب ثنائي الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن مشروع تطوير الريف المصري

منذ حوالي 4 ساعات

مانشستر يونايتد وتشيلسي يترقبان مصير نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

منذ حوالي 5 ساعات

بيان هام من طارق شوقي في اليوم الدولي للتعليم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

أمير توفيق: ثنائي الأهلي وافقا على تمديد عقودهما دون أي شروط

منذ ربع ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ ساعتين و 14 دقيقة

فرمان جديد من لجنة التخطيط في الأهلي بشأن المواهب الشابة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

كشف طبي لصفقة الأهلي الجديدة قبل الانتظام في التدريبات

منذ حوالي 6 ساعات

رسميا.. الأهلي يعلن تمديد تعاقده مع ديانج وحمدي فتحي لمدة ٥ مواسم

منذ أقل من ساعة

كشك يهنئ الشرطة المصرية بعيدها الـ69

منذ أقل من نصف ساعة

خبر سار للأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يجهز مفاجأة أمام بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يطلب تقريرا عن رباعي الأهلي المصاب

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

03:30 م

عاجل.. باتشيكو في مرمى الانتقادات بسبب ثنائي الزمالك

06:00 م

بيان هام من طارق شوقي في اليوم الدولي للتعليم

03:49 م

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

01:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات