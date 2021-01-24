صورة الراحل "أحمد فولي" على قمة جبل كليمنجارو

في لفتة حب وعرفان، قامت فرح الأسعد منسقة المؤسسة الإنسانية للتايكوندو برفع صورة الراحل اللواء أحمد فولي نائب رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو ورئيس الاتحاد الإفريقي، على قمة جبل كليمنجارو (أعلى قمم إفريقيا)، بعد رحلة تسلق استغرقت سبعة أيام لدعم اللاجئين برعاية شركة جي جلوبال للتسويق وإدارة الأعمال مع موقع تتويج نيوز.





وقالت فرح الأسعد بعد وصولها للقمة: "أرفع من أعلى قمة في إفريقيا، صورة قامة من قامات الرياضة والتايكوندو العالمية، اللواء أحمد فولي، تكريمًا لروحه الجميلة التي لم تفارقني في رحلتي هذه.





نتذكر دعمه، ومواقفه الإنسانية،و إنجازاته، ومبادراته، وأعماله التي خلّدت ذكراه ليبقى حيّا في قلوبنا، لترقد روحك بسلام، أسرة التايكوندو العالمية لن تنساك".





كما وجهت فرح الشكر لشركة جي جلوبال للتسويق وإدارة الأعمال وموقع تتويج نيوز على دعمهم المتواصل ورعايتهم لها وللحدث.





ومن جانبه أعرب محمد جاد رئيس مجلس إدارة شركة جي جلوبال وموقع تتويج عن سعادته بالمساهمة في تحقيق ذلك من أجل تخليد ذكرى اللواء أحمد فولي الأب الروحي للتايكوندو الإفريقي والعالمي.





وقال جاد: " فوق أعلى قمة جبل في إفريقيا وبرعاية شركه جي جلوبال مع موقع تتويج نيوز للأخبار الرياضية، رفعنا صورة (ملك إفريقيا) في الرياضة لسنوات طويلة على مدار الألفية الحديثة في التايكوندو وأيضًا في (اوكسا)، رئيس رؤساء الاتحادات الإفريقية للألعاب، العظيم المغفور له بإذن الله اللواء أحمد محمد فولى ليبقى التاريخ شاهداً دائما وأبداً على كل ما فعل لمصر وإفريقيا في الرياضة والسياسة".

كما وجه جاد الشكر للبطلة العالمية في التايكوندو فرح الأسعد مسئولة ومنسقة المسئولية الاجتماعية في الاتحاد العالمي للتايكوندو WT، لتوجيهها رسالة هامة للعالم وهي أن القوة و الإرادة ، المرأة قادرة عليها و ليس هناك مستحيل أبداً مع الإمكانيات حتى لو كانت ضعيفة و يجب دعم حقوق اللاجئين دائما وأبداً و أن الرياضة هي مقياس التحضر وبوابة حقيقية للمسئولية الاجتماعية.





وأنهى جاد تصريحاته قائلًا: الجبل شامخ وعظيم في وقوفه وثباته مثلما كان دائماً و أبداً اللواء أحمد فولى رحمة الله عليه في القلب و العقل دائما.





شارك في الرحلة تسعة أفراد على رأسهم المتسلق مصطفى سلامة قائد الرحلة و ثمانية آخرين من جنسيات أردنية و إيطالية وفلسطينية وتنزانية ونيبالية.





وتعتبر قمة كليمنجارو هي أعلى قمة في إفريقيا وثاني أعلى قمة من القمم البركانية السبع حول العالم حيث ترتفع عن سطح البحر مسافة 5895 متر اً وتتواجد في شرق تنزانيا