بعثة الريشة الطائرة تعود إلى القاهرة بعد أزمة بطولة تايلاند الدولية

عادت مساء أمس السبت، بعثة المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة، قادمة من تايلاند بعد حل أزمة احتجازهم بسبب الاشتباه في إصابة أدهم حاتم لاعب منتخبنا الوطني بفيروس كورونا المستجد.

وتعود تلك الأزمة بسبب العينة الإيجابية الأولى أدهم حاتم قبل أن يجري يثبت عدم صحتها بعدما سجلت العينتين الآخيرتين سلبية مسحته وعدم إصابته بفيروس كورونا، ولكن تعنت اللجنة المنظمة لبطولة "تايلاند" بضرورة عزله ونقله لأحد المستشفيات علمًا أن اللاعب خرج في فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التوصل الإجتماعي "فيس بوك" وأكد سلامته وأنه في أحسن حال.