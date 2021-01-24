بعدما اتهمه بالنداله والسفالة".. عدنان العودة يحذف ماكتبه عن الراحل حاتم علي!

الأحد 24/يناير/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
لمياء علي

في رسالة صادمة وهجوم غير مبرر على شخص فارق الحياة، فجر الكاتب السوري ​عدنان العودة​ متابعيه بعدما شن هجوماً حاداً على صديقه الراحل المخرج السوري ​حاتم علي​.

قام العودة بنشر رسالة صادمة عن رأيه في صديقه الراحل قائلاً: "بالمناسبة انتهى عزا حاتم علي صديقنا وحبيبنا، في موته نذكر محاسنه طبعاً وهذا واجبنا كأصدقاء، أما عن نذالاته وسفالاته فتعد ولا تخلص وسنكتمها، حاتم لم يكن قديساً عندي، أعرفه بعبقريته وطهرانيته، وندالته التي تخجل فعلاً، وكلنا كذلك".

وأضاف:"خلص السيرك تبع الفيسبوك، بالنسبة لي فقدت شريكاً جميلاً جداً، وحقيقياً بما له وبما عليه".

هذا الأمر، أثار الجدل وأشعل غضب محبي الراحل ما دفعهم لشن الهجوم عليه واضطر لتوضيح سر هجومه وكشف عن موقف مع الراحل في منشور آخر.

وقال العودة إن علي حرم الكاتب هاني السعدي من مكافأة مسلسل “صراع على المال” وقيمتها مئة ألف دولار.

وأشار العودة إلى أن هاني السعدي ذكر ذلك بحضوره مع ثلاثة أشخاص ما زالوا على قيد الحياة، حيث زاروه ليطمئنوا عليه عندما أصيب بمرض بالقلب، وقال لهم: “الله لا يوفقوا لحاتم، شو كان خسران، راحوا من رزق بناتي”. وختم منشوره بالقول: “فضلت أن أذكر حسناته لحاتم اسمعوا سيئاته إذن، حاج تقديس، العزا خلص".

ولكن مع الهجوم المستمر عليه، قام العودة بحذف مانشره عن الراحل من حسابه بموقع التواصل الاجتماعي.
بعدما اتهمه بالنداله والسفالة.. عدنان العودة يحذف ماكتبه عن الراحل حاتم علي!
بعدما اتهمه بالنداله والسفالة.. عدنان العودة يحذف ماكتبه عن الراحل حاتم علي!

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