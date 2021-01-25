"الفجر" تكشف كواليس اختيار مفتي الجمهورية الجديد

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:18 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد
علم "الفجر" من مصادر مطلعة، أن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، اجتمعت أمس الأحد، للاستقرار على اختيار مفتي الجمهورية الجديد، وذلك بعد قرب انتهاء فترة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الحالي في شهر مارس المقبل.

مصادر أكدت، أن هيئة كبار العلماء، استقرت على اسمين لترشيحهما لمنصب مفتي الجمهورية، وهم الدكتور حسن الصغير أستاذ الفقه المقارن والذي تولي منذ يومين أمين عام هيئة كبار العلماء، والدكتور عبدالحليم محمود أستاذ الشريعة والقانون.

الدكتور حسن الصغير، المرشح الأقوى حيث كان رئيسا لقسم الفقه بكلية الشريعة 2018، ثم وكيلا لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، ثم اختير خلال الأشهر القليلة الماضية رئيسا لأكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والدعاة، وأمين عاما لهيئة كبار العلماء منذ يومين إذ أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ قرارًا بتعيين الدكتور حسن صلاح الصغير، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، أمينًا عامًّا لهيئة كبار العلماء خلفًا للشيخ علي خليل، الذي بلغ السن القانونية.

أما الدكتور عبدالحليم منصور، عميد كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، فرصته أقل خاصة وأن هناك عدد من علامات الاستفهام حوله.

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هيئة كبار العلماء شيخ الازهر المفتي الجديد

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