سويسسرا تختتم مشاركتها في مونديال اليد بفوز على الجزائر

فاز المنتخب السويسري على نظيره الجزائري بنتيجة 27 - 24، في آخر جولات الدور الرئيسي في المجموعة الثالثة لبطولة العالم لكرة اليد رقم 27 للرجال - مصر 2021.





وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب السويسري بنتيجة 15 - 13، قبل أن يوسعوا الفارق خلال أحداث الشوط الثاني في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.





وبهذه النتيجة حصل المنتخب السويسري على نقطتين إضافيتين لينهي مغامرته في بطولة العالم بالمركز الرابع بالمجموعة بشكل مؤقت، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة النرويج وأيسلندا والتي تنطلق بعد قليل، فيما توقف رصيد المنتخب الجزائري بدون نقاط في المركز السادس.





وحصل نيكولا بورتنيه حارس مرمى المنتخب السويسري على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد الأداء الرائع الذي ظهر به خلال اللقاء، وتصديه للعديد من الكرات خلال اللقاء.