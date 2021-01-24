حاتم صابر: ثورة يناير كانت بداية وضع بذرة الإرهاب في مصر (فيديو)

الأحد 24/يناير/2021 - 07:54 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال العميد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إن ثورة يناير كانت بداية وضع بذرة الإرهاب في مصر حتى تكبر وتنتشر للقضاء على الدولة ومؤسساتها.

وأضاف "صابر" في حواره مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أن مراحل هدم الدولة بدأت اعتبارًا من فجر يوم 28 يناير بالهجوم على الأقسام حتى جاءت فترة حكم جماعة الإخوان.

وتابع "هذه الجماعة استغلت الترهل الأمني آنذاك لإنشاء مخازن للأسلحة والذخيرة والقيام بأعمال قتال القوات النظامية وإصدار عفو رئاسي عن المجرمين وكانت ترفع شعار الإسلام هو الحل ولكنها لا تمانع من التحالف مع الشيطان، وهذا يفسر أنهم كانوا يتبعون السنة ولكن فتحوا قنوات اتصال سياسية وعسكرية وسياحية مع إيران والشيعة".

واستطرد "هذه الجماعة كانت تخطط من أجل إنتاج الحرس الثوري الإيراني في مصر لتكون شوكة في ظهر القوات المسلحة والشرطة".

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