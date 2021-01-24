رسميا.. الأهلي يعلن تمديد تعاقده مع ديانج وحمدي فتحي لمدة ٥ مواسم

الأحد 24/يناير/2021 - 07:50 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، تمديد عقد كل من حمدي فتحي وأليو ديانج، لاعبي وسط الفريق الأول لكرة ‏القدم، لمدة موسمين، لتصبح مدة تعاقدهما مع الأهلي 5 سنوات قادمة. 

جاء هذا في ضوء رؤية الجهاز الفني، والتنسيق الكامل مع الكابتن محمود ‏الخطيب، رئيس النادي.

وقام أمير توفيق، مدير التعاقدات، بإنهاء كافة الإجراءات التعاقدية للثنائي خلال الساعات الماضية.

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رياضة ديانج حمدي فتحي النادى الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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