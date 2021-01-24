رسميا.. الأهلي يعلن تمديد تعاقده مع ديانج وحمدي فتحي لمدة ٥ مواسم

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، تمديد عقد كل من حمدي فتحي وأليو ديانج، لاعبي وسط الفريق الأول لكرة ‏القدم، لمدة موسمين، لتصبح مدة تعاقدهما مع الأهلي 5 سنوات قادمة.





جاء هذا في ضوء رؤية الجهاز الفني، والتنسيق الكامل مع الكابتن محمود ‏الخطيب، رئيس النادي.





وقام أمير توفيق، مدير التعاقدات، بإنهاء كافة الإجراءات التعاقدية للثنائي خلال الساعات الماضية.











