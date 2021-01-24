على طريقتها الخاصة.. الجالية المصرية بفرنسا تقدم التهاني بمناسبة عيد الشرطة

الأحد 24/يناير/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
دعاء جمال

يتقدم الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا بخالص التهاني إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد البطل منقذ الوطن والمحافظ على البلاد والعباد وإلى رجال الشرطة البواسل والى جيش مصر العظيم وكافة مؤسسات الدولة المصرية والتاريخ يسجل دوما بحروف من نور تضحيات وبسالة رجال الشرطة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن على مدى عقود من الزمن وتتواصل أدوار الأبطال العظماء بمناسبة الذكرى 69 لعيد الشرطة.

 

ويؤكد الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا على دعمه وتأييده لمؤسسات وطنه، قائلا:" لابد أن يعلم الجميع أن الاوطان لا تبنى إلا بسواعد أبنائها وأنه لشرف وفخر لكل الشعب المصري أنه يحظى بمؤسسات واجهزة وطنية وقيادة حكيمة رشيدة والعالم أجمع يشهد بالإنجازات التي تحققت على أرض الواقع وأن مصر تتقدم على كافة الأصعدة وشريك استراتيجي في قيادة دول العالم وهذا ما نراه بام أعيننا حفظ الله مصر شعبا وحكومة وقيادة".

 

وقام بتوجيه هذه الرسالة عن الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا عبدالحميد نقريش الأمين العام للاتحاد وممثل الجالية بالاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج والشيخ محمد ابوالحديد خطيب وإمام مسجد شافي لاري بباريس وعضو مجلس إدارة الاتحاد  ونسيم كامل رئيس جمعية الشباب القبطي بفرنسا وعضو مجلس إدارة الاتحاد ونشأت الحصري نائب رئيس الاتحاد  وأحمد العزازي عضو مجلس إدارة الاتحاد  ومحمود خلف امين عام جمعية التضامن المصري الفرنسي وعضو مجلس إدارة الاتحاد وجيهان نقريش عضو مجلس إدارة الاتحاد. 

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