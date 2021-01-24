وصفوها بـ"الراقصة".. أبو عبلة: لم أقصد الإساءة للفنانة المغربية ميار جازولى

الأحد 24/يناير/2021 - 07:38 م
بوابة الفجر
أصدر المستشار سيد أبو عبله المحامي بالنقض، بيانا يوضح ماتم تداوله من معلومات مغلوطة تخص سيدة الأعمال المغربية منار جازولي وشهرتها ميار، موضحا انه قامت عدد من المواقع بوصف سيدة الأعمال بالراقصة بشكل مخالف للحقيقة حيث أن هذا الوصف جاء على غير الحقيقة لما جاء بالبلاغ المقدم ضدها.

وقال المستشار سيد أبو عبله ان وصف السيدة ميار جازولى سيدة الأعمال المغربية بالراقصة هو وصف لم أذكره من قريب أو بعيد سواء فى البلاغ الرسمي أو فى أى تصريحات صحفية، ولم أعلم بهذا اللفظ المسىء لسيدة الأعمال إلا مؤخرا، كونى لم أتابع المواقع الإلكترونية بالإضافة أننى توقفت فى حينها عن متابعة البلاغ وإستكمال الإجراءات القانونية حينما تبينت لى الحقائق.

وأضاف سيد عبلة أن سيدة الأعمال ميار جازولى كانت تتعرض لحملة تشهير وإبتزاز من البعض، وتم إصدار هذا البيان توضيحا للموقف وتأكيدا على ان السيدة المغربية تحترم مصر وشعبها وقيادتها، ولهذا قررت التراجع عن إستكمال الإجراءات القضائية تمهيدا لحفظ البلاغ وتم حفظه فى أواخر العام الماضى.

وأكد المحامى سيد أبو عبله أن بعض المواقع نشرت بعض التصريحات الصحفية منسوبة لى دون الرجوع لى ودون الإدلاء بها لأحد، ولم أصف السيدة بالراقصة أبدا سواء فى الأوراق الرسمية أو خارج النطاق الرسمى.

وطالب أبو عبله بتوخى الحذر قبل نقل أى كلام والتأكد منه، من خلال الرجوع الى مصدره الأساسى وذلك لعدم الخوض فى الأعراض وعدم الوقوع تحت المسائلة القانونية.

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