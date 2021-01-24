مصفاة الأردن تحصل على شهادة دولية لفحوص المشتقات النفطية

الأحد 24/يناير/2021 - 08:08 م
بوابة الفجر
حصلت دائرة المختبرات وضبط الجودة في شركة مصفاة البترول الأردنية على شهادة الاعتماد الدولي من قبل وحدة الاعتماد الأردني- المعترف بها من قبل هيئة التعاون الدولي لاعتماد المختبرات- في مجال فحوص المشتقات النفطية وفق متطلبات نظام الايزو (ISO/IEC 17025:2017) اعتبارا من 8 تشرين الثاني 2020 ولغاية 7 تشرين الثاني 2025.

وتأتي شهادة الاعتماد بعد إثبات قدرة المختبر وكفاءته وقدرته التشغيلية على إعطاء نتائج دقيقة وتسهيل التعاون بين المختبرات والهيئات الأخرى والمساعدة في تبادل المعلومات والخبرات إذا توافقت مع هذه المواصفة.

وتُعنى الشهادة بجودة نظام الإدارة وبكفاءة طاقم التحليل وبطرق التحليل والأجهزة المستخدمة وطرق ضبط جودة التحاليل والقياس وإصدار التقارير، حيث يتم استخدام هذه المواصفة في المختبرات لتنفيذ نظام يهدف الى تحسين قابليتها في إظهار نتائج مثبته.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية المهندس عبدالكريم العلاوين، إن هذا الاعتماد يعتبر اعترافا من قبل جهة محايدة بكفاءة وأهلية المختبر لإجراء هذه الفحوصات.

وأضاف أن فوائد تطبيق نظام جودة المختبرات، تتضمن زيادة الثقة في نتائج الاختبار والقياس الصادرة من المختبر، وتنفيذ أعمال الاختبار والقياس طبقاً لمرجعية عالمية معترف بها دوليا، وتقليل هدر الوقت نتيجة إعادة الاختبار، وضمان اعتماد المختبر على الموارد البشرية المؤهلة واستخدام الطرق التقنية السليمة في تنفيذ الأنشطة.

وأشار إلى أن شهادة الاعتماد تزيد من ثقة واقتناع العملاء بنتائج الفحص والقياس الصادرة عن المختبر، بالإضافة الى قبول النتائج الصادرة عن المختبر دولياً وتحسين العمليات والأنشطة ذات العلاقة بالفحص والاختبار والمعايرة، ما يضمن تقليل التكاليف وزيادة الأرباح وعدد العملاء ووجود نظام موثق لإدارة المختبر واستقبال اعتراضات وشكاوى العملاء.

يشار إلى أن شهادة الاعتماد تشمل فحوص وقود السيارات والكاز وزيت الوقود الخفيف "الديزل" ووقود الطائرات، حيث تقوم المختبرات بقياس الكثافة والكثافة النسبية للوقود ومدى الغليان عند الضغط الجوي واللزوجة الحركية للسوائل ودرجة الانجماد ودرجة الوميض ودرجة الحرارة التي يحدث عندها انسداد مرشحات وقود الديزل بفعل البرودة.

يذكر أن مختبرات المصفاة تشارك ومنذ عدة سنوات بمسابقات دولية تنظمها إحدى المؤسسات الأوروبية حيث تحصل هذه المختبرات على شهادات تميز للدقة المتناهية في نتائجها.

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مصفاة الاردن المشتقات النفطية الاعتماد الدولي

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