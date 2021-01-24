بعد تألقها فى "لؤلؤ".. هدير عبد الناصر تكشف لـ"الفجر الفني" عن أعمالها الفنية القادمة

الأحد 24/يناير/2021 - 08:14 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

أعربت الفنانة الشابة هدير عبد الناصر عن ردود أفعال الجمهور حول دورها فى مسلسل "لؤلؤ"، حيث إنها تجسد دور فتاة تدعى "مروة"، وهى صديقة الفنانة مي عمر فى العمل وخلال الأحداث تظهر خيانتها لصديقتها.


وكشفت هدير عبد الناصر ل"الفجر الفني" عن الأعمال الفنية الجديدة التى تحضر لها بعد مسلسل "لؤلؤ"، حيث قالت"انضميت لأسرة نسل الأغراب مع المخرج محمد سامي، وسعيدة جدا بالعمل معه فهو شخص له فضل كبير علي فى ظهوري".


يذكر أن مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

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