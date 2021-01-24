نجم الراي المغربي رامي لاباش يحصد نجاح جديده قيس المجنون

الأحد 24/يناير/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
لمياء علي

طرح الفنان المخضرم المغربي رامي لاباش، أحدث أغانيه قيس المجنون، وذلك بعد نجاح الألبومين الأخيرين يا حصراه عام 2012 و بيل Belle عام 2016.

قيس المجنون تم تسجيلها بمدينة كازابلانكا بالمغرب من توزيع الموسيقار بدر المخلوفي وكلمات وألحان مصطفى الكمريي ورامي لاباش وأما عن الفيديو كليب فقد تم تصويره بهولندا بمدينة بريدة.

الكليب حرص لاباش على تصويره أثناء الحجر الصحي، والأغنية تنتمي إلى ألبومه الجديد الذي من المقرر أن يحتوي على 6 أغاني جديدة.

الألبوم سيكون مفاجأة من مفاجآت لاباش لجمهوره خلال عام 2021، كما وعد الفنان جمهوره الكبير بطرح أغاني كثيرة سيتم تسجيلها خلال هذا العام وسيتم طرحها 2022.

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