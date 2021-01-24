مدير المعاهد البحثية بمدينة زويل: جميع اللقاحات آمنة.. والدولة لم تبخل بأي جهد منذ الجائحة (فيديو)

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قال أيمن الشبيني، مدير المعاهد البحثية بمدينة زويل، في تعليقه على بدء التطعيم اليوم للأطقم الطبية بلقاح سينوفارم الصيني لأطباء مستشفى أبو خليفة للعزل في محافظة الإسماعيلية، إن الدولة المصرية لم تبخل بأي جهد منذ أزمة كورونا.



وأضاف "الشبيني" في لقائه عبر تطبيق سكايب على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد أنه تم البدء بتطعيم الأطقم الطبية لأنهم خط الدفاع الأول والاحتكاك الدائم بالمصابين، مشيرًا إلى أن هذا سيقلل من فرص انتشار الفيروس وذلك بعد الوصول إلى مناعة القطيع.



وأشار إلى أن البدء بتطعيم الأطقم الطبية هو اتجاه عالمي من أجل تقليل فرص تحولهم من مرضى مؤكدين كونهم أكثر مخالطة للمصابين بالفعل وهو ما سيساعد على تقليل فرص انتشار الفيروس خاصة مع زيادة عدد اللقاحات، موضحًا أن الدولة بدأت في التعاقد مع جميع الشركات المنتجة للقاحات من أجل توفيرها.



وأكد أن جميع اللقاحات آمنة، مستطردًا "ما يتردد حول أن هناك البعض الذي سيأخذ لقاح والآخرين سينتظرون للحصول على لقاح بعينه هي مجرد مهاترات، وأنا شخصيًا لو توافر أرخص لقاح سوف أخذه لأن جميع اللقاحات آمنة ومرت بتجارب سريرية حتى لو لم تحصل على الموافقة النهائية ولابد أن يكون لدينا ثقة بأن الدولة وكل المؤسسات لن تضحي بصحة أي مواطن".