مصطفى بسيط عن صورته مع محمد عبدالرحمن "صاحبي الجدع ملوش مرتجع"

الأحد 24/يناير/2021 - 07:53 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شارك الفنان مصطفى بسيط منذ قليل جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهر بسيط بالصورة برفقة صديقه الفنان محمد عبدالرحمن وعلق على الصورة وكتب : صاحبي الجدع ملوش مرتجع ، ولاقت الصورة تفاعل الكثير من متابعيه.

يشار أن آخر أعمال الفنان مصطفى بسيط، كان مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي عرض رمضان الماضي، وشارك في بطولته أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، ومن إخراج أحمد الجندي.

والجدير ذكره أن محمد عبدالرحمن يشارك في فيلم "الخطة العامية" ، وتدور أحداث الفيلم في قالب أكشن كوميدي، حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك، ومع تتابع الأحداث تقع العديد في المفارقات الكوميدية، وذلك مع محاولات أفراد العصابة سرقة البنك.

فيلم "الخطة العامية"، يشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن، على ربيع، غادة عادل عمرو عبد الجليل،بيومى فؤاد، بسنت صيام، هشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى.

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