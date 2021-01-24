ميزان تجارة السعودية يسجل فائضاً 10.3 مليار ريال خلال نوفمبر

الأحد 24/يناير/2021 - 07:20 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

حققت المملكة العربية السعودية فائضاً بالميزان التجاري خلال شهر نوفمبر من عام 2020 بقيمة 10.35 مليار ريال.

 

وأظهر التقرير الشهري للهيئة العامة للإحصاء السعودية، الصادر اليوم الأحد، انخفاض قيمة صادرات المملكة بنحو 28.1% في شهر نوفمبر على أساس سنوي؛ متأثرة بالصادرات البترولية.

 

وتراجعت قيمة الصادرات إلى 58.15 مليار ريال في نوفمبر الماضي، مقابل 80.83 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2019.

 

وتأثرت صادرات المملكة خلال شهر نوفمبر 2020 بانخفاض عائد الصادرات البترولية بنسبة 39.8% وبواقع 24.89 مليار ريال عن الشهر ذاته من العام السابق.

 

وعلى أساس شهري، ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بقيمة 354 مليون ريال بنسبة 0.6% عن صادرات شهر أكتوبر الماضي.

 

وسجلت الصادرات غير البترولية للمملكة ارتفاعاً نسبته 12% في شهر نوفمبر 2020 على أساس سنوي؛ لتصل إلى 20.58 مليار ريال، مقابل 18.37 مليار ريال في الشهر المماثل من العام السابق.

 

وكانت الصين الوجهة الأولى للصادرات للسعودية في نوفمبر 2020؛ بواقع 10.43 مليار ريال، تليها الهند والإمارات بصادرات قيمتها 6.15 مليار ريال و5.63 مليار ريال على التوالي.

 

وعلى مستوى الواردات، ارتفعت بنحو 8.4% خلال شهر نوفمبر الماضي، وبقيمة 3.72 مليار ريال على أساس سنوي.

 

وبلغت قيمة الواردات 47.8 مليار ريال، مقابل 44.08 مليار ريال في شهر نوفمبر من عام 2019؛ وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع وكان أكثرها تأثيراً الأسلحة والذخائر بنسبة 1026.7%، والمنتجات المعدنية بنسبة 78.1%.

 

وزادت فاتورة الواردات 15.3% على أساس شهري، وبزيادة قيمتها 6.36 مليار ريال عن شهر أكتوبر.

 

واحتلت الصين المرتبة الأولى أيضاً في وجهات الواردات السعودية خلال شهر نوفمبر 2020؛ بقيمة 10.04 مليار ريال، تليها الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات بقيمة 4.61 مليار ريال، و3.47 مليار ريال.

 

وبشكل عام، تراجعت تجارة السعودية السلعية بنسبة 15.2% خلال شهر نوفمبر من عام 2020، إلى 105.95 مليار ريال، مقابل 124.91 مليار ريال في الشهر المماثل من العام السابق.

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