جمال سنان يعلن تعاونه مع نجمة الخليج هدى حسين في الناجية الوحيدة

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أعلن المنتج اللبناني جمال سنان، عن تعاونه مع ملكة الشاشة الخليجية هدى حسين وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات تويتر.



جمال سنان شارك متابعيه بالبوستر الدعائي للتعاون الجديد وكان للمسلسل الدرامي المنتظر الناجية الوحيدة، وعلق قائلاً: ‏مسلسل ‎الناجية الوحيدة لنجمة الخليج ‎هدى حسين قريباً جداً على ‎شاهد الله ولي التوفيق.



وكان سنان قد توجه بالشكر لكل النجوم اللبنانيين الذين صبروا على تأخير طرح أعمالهم بسبب حالة الإقفال التام في لبنان بعد أزمة فيروس كورونا.



وغرد قائلاً: ‏شكراً لكل نجوم العمل العرب من مختلف الجنسيات واللبنانيين على تحملكم كل المشقات من تأخير بسبب الإقفال وظروف كورونا إلى الانفجار وكل ما مرت به بيروت الغالية..دمتم بخير.. ومبروك لكم ولنا النجاح الساحق على امتداد الوطن العربي دفعة بيروت.