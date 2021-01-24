ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

الأحد 24/يناير/2021 - 06:58 م
ترتيب هدافي الدوري الانجليزي
ترتيب هدافي الدوري الانجليزي
علي ماهر حلمي
حقق نادي استون فيلا فوزا هاما على نظيره نيوكاسل بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وجاءت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:

1- محمد صلاح جناح أيمن ليفربول.. 13 هدف.
2- سون هيونج مين جناح أيسر توتنهام هوتسبير.. 12 هدف.
3- هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.. 12 هدف.
4- جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.. 11 هدف.
5- برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد.. 11 هدف.
6- دومينيك كالفيرت لوين مهاجم ايفرتون.. 11 هدف.
7- باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد.. 10 أهداف
8- ويلفريد زاها جناح أيسر كريستال بالاس.. 8 أهداف.
9- كاليوم ويلسون مهاجم نيوكاسل يونايتد.. 8 أهداف.
10- داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون.. 7 أهداف.
11- نيل ماوباي مهاجم برايتون.. 7 أهداف.
12- ألكسندر لاكازيت مهاجم أرسنال.. 7 أهداف.
13- ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد.. 7 أهداف.
14- جيمس ماديسون لاعب وسط ليستر سيتي.. 6 أهداف

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