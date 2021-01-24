إدارة بايدن تدين انتهاكات أردوغان لحقوق الإنسان في تركيا

الأحد 24/يناير/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر

 أعربت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن إدانتها إزاء انتهاكات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لحقوق الانسان فى تركيا، داعيا إلى احترام قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الإفراج عن زعيم الأكراد، صلاح الدين دميرتاش، والمعارض التركي عثمان كافالا.

 

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تراقب قضايا الحريات عن كثب مشيرة إلى وجود عدد من لوائح الاتهام الأخرى التي صدرت من النظام التركي تجاه عناصر من المجتمع المدني وإعلاميين وسياسيين ورجال أعمال بجانب الاحتجاز المطول لعدد منهم قبل المحاكمة.

 

وحثّت إدارة بايدن حكومة أردوغان، على احترام الحريات الأساسية للمواطنيين الأتراك، وإيجاد حل سريع وعادل بشأن كافالا ودميرتاش، مؤكدة أن الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات هو أمر «أساسي لأي ديمقراطية سليمة».

 

وفي هذا الصدد نددت الحكومة الألمانية في وقت سابق من اليوم، بسياسات أردوغان وحكومته ضد رموز المعارضة التركية.

 

وكتبت بيربل كوفلر، مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان عبر حسابها على تويتر قائلة: إن إلغاء براءة المعارض التركي عثمان كافالا و8 متهمين معه يوم 22 يناير هو أمر لا يمكن تفهمه.

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