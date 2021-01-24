مصرع فتاة في حادث مروري بطريق الواحات

الأحد 24/يناير/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
لقيت فتاة مصرعها، إثر وقوع حادث مروري بطريق الواحات البحرية، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
 
تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود متوفاة بطريق الواحات البحرية.
 
ودفع مدير الإدارة بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء عبور فتاة تبلغ من العمر 21 سنة الطريق تصادف مرور سيارة أجرة "ميكروباص" تسير بسرعة جنونية صدمتها، ما أسفر عن مصرعها في الحال متأثرة بإصابتها.

وتمكنت قوة أمنية من قسم شرطة ثالث أكتوبر من القبض على السائق المتسبب في الحادث، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة دون قصد.. " مكنش قصدي.. وده عمرها حاولت تفاديها لكن معرفتش".

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتسليمها إلى ذويها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

أخبار تهمك

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار للأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مانشستر يونايتد وتشيلسي يترقبان مصير نجم برشلونة

منذ 17 دقيقة

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ يوم

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

منذ حوالي 19 ساعة

بيان هام من طارق شوقي في اليوم الدولي للتعليم

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

فرمان جديد من لجنة التخطيط في الأهلي بشأن المواهب الشابة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن مشروع تطوير الريف المصري

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. باتشيكو في مرمى الانتقادات بسبب ثنائي الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

كشف طبي لصفقة الأهلي الجديدة قبل الانتظام في التدريبات

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يجهز مفاجأة أمام بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

أمير مرتضى يفتح النار على اللجنة الثلاثية بعد تخفيض عقوبة الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

أوناجم يضع شرطا مثيرا للرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

03:30 م

عاجل.. باتشيكو في مرمى الانتقادات بسبب ثنائي الزمالك

06:00 م

بيان هام من طارق شوقي في اليوم الدولي للتعليم

03:49 م

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

01:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات