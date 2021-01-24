مصرع فتاة في حادث مروري بطريق الواحات

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لقيت فتاة مصرعها، إثر وقوع حادث مروري بطريق الواحات البحرية، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود متوفاة بطريق الواحات البحرية.



ودفع مدير الإدارة بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء عبور فتاة تبلغ من العمر 21 سنة الطريق تصادف مرور سيارة أجرة "ميكروباص" تسير بسرعة جنونية صدمتها، ما أسفر عن مصرعها في الحال متأثرة بإصابتها.



وتمكنت قوة أمنية من قسم شرطة ثالث أكتوبر من القبض على السائق المتسبب في الحادث، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة دون قصد.. " مكنش قصدي.. وده عمرها حاولت تفاديها لكن معرفتش".



وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتسليمها إلى ذويها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

