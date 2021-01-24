إيناس عزالدين تشعل "السوشيال ميديا" والجمهور: الفستان من غير بطانة (صور)

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آثارت الفنانة إيناس عز الدين الجدل حول مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال مشاركتها فيديو يضم بعض الصور الحديثة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "عز الدين" بفستان أسود أنيق أبرز ملامح جسدها، وميك أب صاخب.



وتفاعل مع الفيديو الجمهور من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "طب الجماهير مش عايزة البطانة"، يخرش على الجمال والحلاوة"،"كويس إنه بلبطانة".



يذكر أن الفنانة إيناس عز الدين شاركت مؤخرا صور لها مع العيسوي عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وكتبت قائله: "برج السرطان الرومانسي، السلطان الجدع الحيران، يا أستاذ الحنية، يا قنبلة العناد، يا أبو قلب طيب، كل سنة وأنت بصحة وسعادة يا غالي يا أبو الغاليين".