خاص.. أحمد عيد لـ"الفجر الفني": أنا في مأزق بسبب تزامن "أهل الكهف" مع "اختراق"

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يعيش الفنان احمد عيد، حالة من النشاط الفني الفترة الحالية حيث يستكمل تصوير فيلمه الجديد "أهل الكهف" المقرر عرضه خلال فترة أجازة الصيف، ومسلسل "اختراق" الجزء الثاني المقرر ان يخوض به الماراثون الرمضاني المقبل.2021



وقال أحمد عيد، في تصريح خاص لـ " الفجر الفني " بأنه يستكمل تصوير فيلمه الجديد "أهل الكهف" ولا يعلم متى ينتهي من التصوير، بالإضافة الى أنه ينتظر بدء تصوير مسلسله "اختراق"



وأضاف أحمد عيد، بأن مسلسل "اختراق" يتم تصويرة في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه في وضع صعب بسبب تزامن تصوير الفيلم مع المسلسل، حيث من المقرر أن يسافر "عيد" للسعودية لبدأ التصوير.



أشار "عيد" بانه في مأزق، قائلاُ:" أنا لا أعلم كيف يصور الفنانين عملين مختلفين في نفس الوقت ؟، وأضاف أن كل شخصية تحتاج إلى تحضيرات خاصة من حيث ملامح الوجه والشكل العام لها.



يذكر ان مسلسل "اختراق" يتناول قصة شخص مصري يعيش في السعودية، ويتعرض للعديد من الأمور الاجتماعية هناك، خلال تواجده بصحبة عدد من أسرته وأصحابه في إطار كوميدي اجتماعي، وهو 30 حلقة، ويجمع عددا كبيرا من الفنانين المصريين منهم "مي سليم ورندا البحيري"، وعددا كبيرا من الممثلين العرب من السعودية والأردن وسوريا.



في سياق منفصل، أنتهى صناع فيلم "أهل الكهف" من تصوير مشاهد الديكور الأول في مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تم تصويره على مدار أسبوع متواصل، وجمعت المشاهد معظم أبطال العمل، وصوّر فريق العمل بعض المشاهد الأخرى بأحد الاستوديوهات بمنطقة الهرم، ومن المقرر أن يسافر فريق العمل إلى المغرب لتصوير عدد كبير من المشاهد هناك.



فيلم "أهل الكهف"، من بطولة كل من خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح "تايسون" ومحمود حميدة ومحمد فراج وأحمد عيد وريم مصطفى وخالد الصاوي ومصطفى فهمي وبيومي فؤاد وأحمد فواد سليم وصبري فواز وهاجر أحمد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة وإنتاج وليد منصور.

