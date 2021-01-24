"في مفاجأة حلوة".. عمر كمال يشوق جمهوره

الأحد 24/يناير/2021 - 07:23 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شارك الفنان عمر كمال جمهوره ومحبيه بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر عمر بالصورة من داخل إحدى الكافيهات وشوق جمهوره لمفاجأة وعلق قائلاً:" الحمد لله.. مساء الفل عليكم.. إن شاء الله في نهاية الأسبوع مفاجأة حلوة ليكم.

وفي سياق متصل، روج الفنان عمر كمال، للأغنية وشوق جمهوره لها من خلال طرح البرومو الدعائي عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلق على الفيديو قائلا: "تريند الشارع الجديد.. بكرة الأربعاء.. الساعة 7 على قناتي الرسمية".

وتقول كلمات الأغنية: "ليه الصحاب بتتغير عايش في عذاب ومدمر.. طلعم ذئاب أول ما جاعو جم كلوني.. أنا قلبي كاره أفعالكو حضرت كاشات بتتعاركو.. كلمة إخوات خسارة فيكو وفي أشكالكوو".

وكان عمرو كمال، قد تعاقد مؤخرا مع المنتج صفوت غطاس وتامر عبد المنعم، على تقديم أغنية فيلم "الشنطة"، ومن المقرر أن يقوم بتسجيل الأغنية خلال الأيام المقبلة، وذلك لتكون جاهزة بالتزامن مع عرض الفيلم.

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