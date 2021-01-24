الأحد.. مقابلات شباب العلماء بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر

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أعلنت وزارة الأوقاف عن بدء المقابلات الشفوية للأئمة المرشحين لبرنامج ( شباب العلماء) بداية من يوم الأحد القادم الموافق: 31 يناير وحتى يوم الخميس 4 فبراير وذلك بمقر كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بمدينة نصر، يأتي ذلك في ضوء التفعيل المستمر للبروتوكول المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر للنهوض بالمستوى العلمي للأئمة وجميع العاملين بالأوقاف.



وطالبت الآتي أسماؤهم الحضور في المواعيد المقررة، مع ضرورة الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الاحترازية، وهم:





يوم الأحد الموافق 31 1 2021م:



م الاسم المديرية

1. احمد رشاد احمد شعبان الاسكندرية.

2. حمادة حامد كامل موسي الاسكندرية.

3. سعد محمد سعيد يونس الفقي الاسكندرية.

4. سمير هاشم محمد بدوي الاسكندرية.

5. عبد الله عبد الناصر عبد القادر الاسكندرية.

6. محمود احمد محمود محمد الحلبي الاسكندرية.

7. احمد رياض احمد عشري الاسماعيلية.

8. صلاح احمد عبد السلام حسن الاسماعيلية.

9. أحمد خلف أحمد عبدالرحيم أسوان.

10. عبد الرحمن محمد أحمد حسين أسوان.

11. عبد القوى حسنى حسن بكرى أسوان.

12. محمد جاد محمد مغربي أسوان.

13. محمد عبد الصالح محمد عبد الصالح أسوان.

14. محمود إبراهيم على حسين أسوان.

15. محمود عبد الرازق محمد إسماعيل أسوان.

16. أحمد عبد التواب عبدالله دياب أسيوط.

17. أحمد محمد سيد بدوى أسيوط.

18. احمد مصطفى عبد المنعم محمد أسيوط.

19. شريف أحمد محمد نعمان أسيوط.

20. عثمان أحمد حسين فراج أسيوط.

21. محمد شرف الدين احمد محمد أسيوط.

22. مصطفى محمود أحمد جلال أسيوط.

23. ياسر جمال ثابت قطب أسيوط.

24. احمد محمد علي محمد الأقصر.

25. عمر احمد محمود سعد الأقصر.

يوم الاثنين الموافق 1 2 2021م:



م الاسم المديرية

1. عمرو مصطفى عبد الوهاب عبد الجليل الأقصر.

2. محمد حسان محمد احمد الأقصر.

3. محمد علي أبو الوفا جاد الرب الأقصر.

4. محمد مختار عبد الله السيد الأقصر.

5. حسام الدين محمود عبد المنعم البحر الأحمر.

6. رمضان محمد أحمد البحر الأحمر.

7. سالم خلف الله سالم البحر الأحمر.

8. شعبان محمد علي إبراهيم البحر الأحمر.

9. محمود محمد مصطفى عبد ربه البحر الأحمر.

10. أحمد محمد عبد الحميد كشك البحيرة.

11. علاء عبد الحليم دسوقي إبراهيم البحيرة.

12. محمد سعيد محمد هريدي البحيرة.

13. محمد محمد علي العطار البحيرة.

14. مصطفى عبده قطب سلامه البحيرة.

15. أحمد عبد النبي بركات عيسى بني سويف.

16. جابر محمد محمود فخر الدين بني سويف.

17. عمر صابر عبد الله عبد الوهاب بني سويف.

18. محمد شعبان خميس أبو الليل بني سويف.

19. مصطفى فوزي زكي محمد بني سويف.

20. وائل أحمد سيد عبد العال بني سويف.

21. خالد عبده سباع بور سعيد.

22. عادل عبد الفتاح النبوي إبراهيم بور سعيد.

23. عبد القادر عبد الله سليم بور سعيد.

24. عبد الله جاد الإمام بور سعيد.

25. أحمد عبد الرحمن عبد الله أحمد جنوب سيناء.

