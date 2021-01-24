"هتعمل إيه" لــ هشام عباس على محطات الراديو

الأحد 24/يناير/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
مي مرسي

تقترب الأن أغنية "هتعمل إيه" للنجم هشام عباس من المليون الأول على اليوتيوب، ونالت النجاح وتتلقى الإشادة والإعجاب على جميع مواقع السوشيال ميديا وذلك بعدما طرحتها شركة "مزيكا" منذ يومين.

وهى أغنية رومانسية يعود بها هشام إلى جمهوره مع بداية العام الجديد.. والأن الأغنية أيضا على محطة راديو 9090 FM.

وراديو إينرجى FM وردايو ميجا FM.. أغنية "هتعمل إيه" من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى وسام.


:" وتقول كلماتها
هتعمل ايه فى واحد كل امله انه يكون يوم ليك
واحد كل ما يفكر يفكر فيك
وعارف ان احلامه حاتكمل بيك
سنين بتجيب سنين وشوق بيجيب حنين
ياترى ياحبيبى حالك زى حالى ولا ايه
فى قلبى كلام كتير مافيش على بالى غيرك
حاشوفك فين وامتى وبكره شايل لينا ايه
هاتعمل ايه حبيبى قول وريحنى وماتسبنيش
بموت فى الثانيه ميت مره واسمى بعيش
فى بعدك دنيتى بحالها ماتلزمنيش
تقترب الأن أغنية "هتعمل إيه" للنجم هشام عباس من المليون الأول على اليوتيوب، ونالت النجاح وتتلقى الإشادة والإعجاب على جميع مواقع السوشيال ميديا وذلك بعدما طرحتها شركة "مزيكا" منذ يومين، وهى أغنية رومانسية يعود بها هشام إلى جمهوره مع بداية العام الجديد.. والأن الأغنية أيضا على محطة راديو 9090 FM وراديو إينرجى FM وردايو ميجا FM.. أغنية "هتعمل إيه" من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى وسام عبدالمنعم.. وتقول كلماتها:..
هتعمل ايه فى واحد كل امله انه يكون يوم ليك
واحد كل ما يفكر يفكر فيك
وعارف ان احلامه حاتكمل بيك
سنين بتجيب سنين وشوق بيجيب حنين
ياترى ياحبيبى حالك زى حالى ولا ايه
فى قلبى كلام كتير مافيش على بالى غيرك
حاشوفك فين وامتى وبكره شايل لينا ايه
هاتعمل ايه حبيبى قول وريحنى وماتسبنيش
بموت فى الثانيه ميت مره واسمى بعيش
فى بعدك دنيتى بحالها ماتلزمنيش".

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