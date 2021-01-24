إسرائيل تحظر رحلات الركاب بهدف احتواء كورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 06:40 م
بوابة الفجر
وكالات

قررت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، حظر رحلات الركاب الجوية القادمة من الخارج في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقا لما نقله موقع "معاريف".

 

وأوضح الموقع أن القيود على الرحلات ستكون سارية يوم الاثنين اعتبارا من العاشرة مساء بتوقيت غرينتش وتستمر حتى نهاية يناير.

 

وتوفي في إسرائيل، أمس السبت، 44 شخصا من جراء الوباء، لترتفع الحصيلة إلى 4361، فيما سجلت نحو 2400 إصابة بالفيروس بعد أن أجري خلال اليوم المنصرم نحو 30 ألف فحص مخبري.

 

ويبلغ عدد الحالات المرضية النشطة 75 ألفا، بينها أكثر من 1200 توصف بأنها خطيرة، فيما يخضع 316 مريضا لأجهزة التنفس الصناعي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا حظر الرحلات اسرائيل

أخبار تهمك

مانشستر يونايتد وتشيلسي يترقبان مصير نجم برشلونة

منذ 18 دقيقة

بيان هام من طارق شوقي في اليوم الدولي للتعليم

منذ حوالي 3 ساعات

كشف طبي لصفقة الأهلي الجديدة قبل الانتظام في التدريبات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن مشروع تطوير الريف المصري

منذ ساعتين و 19 دقيقة

أوناجم يضع شرطا مثيرا للرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

أمير مرتضى يفتح النار على اللجنة الثلاثية بعد تخفيض عقوبة الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. باتشيكو في مرمى الانتقادات بسبب ثنائي الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

موسيماني يجهز مفاجأة أمام بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان جديد من لجنة التخطيط في الأهلي بشأن المواهب الشابة

منذ أقل من ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ ساعتين و 46 دقيقة

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ يوم

خبر سار للأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

منظمة الصحة العالمية تحذر من احتمال تحول فيروس كورونا إلى "وباء

مقدونيا الشمالية تسجل أول إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"

باكستان تعلن تسجيل إصابة شخصين بفيروس "كورونا"

جورجيا تسجل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"

بينهم دولتان عربيتان.. خريطة التعافي من كورونا حول العالم

الهند تسجل أعلى عدد للإصابات بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

03:30 م

عاجل.. باتشيكو في مرمى الانتقادات بسبب ثنائي الزمالك

06:00 م

بيان هام من طارق شوقي في اليوم الدولي للتعليم

03:49 م

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

01:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات