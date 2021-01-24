سالم أبو عاصي: يجوز للمرأة تنظيم النسل حفاظا على جمالها (فيديو)

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قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، إن هناك آراء لعلماء الدين الإسلامي تسمح بجواز تنظيم النسل حفاظًا على جمال المرأة، ومنهم أبو حامد الغزالي، قال يجوز للمرأة تحديد النسل للحفاظ على جمالها".



وأضاف "أبو عاصي"، خلال حواره مع الشيخ خالد الجندي، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، عبر قناة "dmc"، اليوم الأحد، أن تنظيم النسل جائز للفقير ومن يعول ولديه أبناء كثر، ويكون غير قادر على الإنفاق عليهم.



وفي ذات السياق أوضح عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، حكم تحديد النسل في الإسلام. إن هناك ثلاثة أمور بحثها الفقهاء، وهي التعقيم أي منع النسل تمامًا، والتنظيم بين كل مولود وأخر بفترة زمنية، وتحديد إنجاب عدد معين من الأطفال.



كما نوه بأن الفقهاء اختلفوا حول حكم التعقيم أو منع النسل تمامًا، فالبعض أنه يرى أنه لا يجوز؛ لأن فيه قطع للنسل وامتداد الحياة والله خلقنا لعمارة الكون، ورأي أخر يقول انه يجوز؛ لأنه لم يرد في الكتاب أو السنة ما يمنع أن يمنع الإنسان نسله تمامًا والأصل في الأشياء الإباحة، ورأي ثالث يقول أنه يجوز التعقيم لعلة مرضية أو عضوية أو جنسية أو نفسية، بحيث أن يؤكد الطب أن المرض لدى الزوج أو الزوجة سيؤثر على المولود.



وتابع عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، أنه يجوز للزوجين أن يكتبوا في عقد الزواج شرط بعدم الإنجاب مطلقًا، ولكن يجب أن يتفق الرجل والمرأة على ذلك؛ لأنه لم يرد في الكتاب والسنة ما يمنع الإنسان من أن يعقم.

