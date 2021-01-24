فرمان جديد من لجنة التخطيط في الأهلي بشأن المواهب الشابة

الأحد 24/يناير/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر


وافقت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح على سفر عدد من اللاعبين المميزين في قطاع الناشئين للخضوع لفترة معايشة في بعض الفرق بالقارة العجوز.

 

وجاء ذالك بناء على توصية من خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء بالاتفاق مع التشيكي بروكيتش المدير الفني للقطاع.

 

ووافقت لجنة التخطيط على هذه الخطوة لهدف تسويق هؤلاء اللاعبين، بالإضافة لاكتسابهم العديد من الخبرات.

 

ويلتقي اليوم فريق الأهلي 2001 مع ضيفه سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية.

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