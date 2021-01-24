تفاصيل النسخة الأولى لمهرجان جنوب سيناء الدولي للثقافة والفنون

الأحد 24/يناير/2021 - 07:05 م
بوابة الفجر
مي مرسي



دعمًا للسياحة الثقافية، واستثمارًا لكنوز أرض الفيروز، وتحقيقًا لرؤية الدولة واستراتيجيتها القومية نحو استعادة الدور الريادي والمحوري لمجد مصر الثقافي والفني إقليميًا وعالميًا، تستضيف محافظة جنوب سيناء النسخة الأولى للمهرجان الدولي الذي أقيم على شرف تاريخها وجمالها وطبيعتها الفريدة، والمقرر أن يحمل اسمها وينطلق تحت عنوان «مهرجان جنوب سيناء الدولي للثقافة والفنون» حاملًا شعار «دهب مدينة الثقافة والفنون».

وإنطلاقًا من الرغبة الكاملة في إقامة حدث يليق بالثقافة والفنون المصرية، فقد شكلت إدارة المهرجان مجموعات عمل من الخبراء والمتخصصين في المجالات المختلفة، كما أبرمت إتفاقًا مع مؤسسة فنانين مصريين، برئاسة المخرج عمرو قابيل رئيس ملتقى مسرح الجامعات الدولي، لتصبح هي الجهة المنظمة للمهرجان في نسختة الأولى، وشهد مراسم التوقيع الدكتورة أمل جمال، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، وكريم على نوار، مؤسس ورئيس المهرجان.

ويهدف المهرجان إلى تنشيط السياحة الثقافية محليًا وإقليميًا من خلال إقامة مجموعة من الفعاليات التي تبرز معالم سيناء الجمالية وطبيعتها الخلابة، فهي أرض الفيروز، مهد الديانات وحلقة الوصل بين الثقافة الأفريقية والآسيوية، أرض السلام الشاهدة على أعظم المعارك العسكرية في التاريخ الحديث، رويت بدماء المصريين الذكية الطاهرة، الذين استعادوها فاستعادوا مجد بلادهم، وتصبح هي الشاهدة على التاريخ والرمز للسلام والمحبة.

المهرجان الذي اتخذ من جنوب سيناء رمزًا وشعارًا له، يسعى لتنمية الصناعات الثقافية من الفنون والحرف اليدوية المحلية لأهالي سيناء، إضافة إلى عمل نموذج مصغر لمعرض الكتاب، وعروض المواهب، ومعارض الفنون، والندوات ثقافية، ورش عمل، محاضرات، حملات توعوية، تقرر إقامة فعالياته على مدار 8 أيام بين شرم الشيخ ودهب، بمشاركة نجوم الفن والغناء في الوطن العربي، وسوف يبرز مدينة دهب كـ «مدينة الثقافة والفنون» وتحقيق الدمج والتضمين الثقافي والمجتمعي لأهالي سيناء وتفعيل عملية التبادل الثقافي بين الفنون المحلية المصرية والفنون الشعبية من الخارج وتنشيط السياحة وزيادة حجم الحركة السياحية الوافدة إلى المحافظة.

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