بإطلالة ساحرة.. ميس حمدان تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

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تحرص الفنانة ميس حمدان على التفاعل الدائم مع مُحبيها، ومُشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت ميس حمدان منذ قليل بصورة جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة مرتدية توب ابيض وفوقه جاكت أسود وقبعة خضراء ووضعت ميكب جرئ ووضعت أحمر شفاه ، ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيها.



وفى سياق منفصل، تعاقدت الفنانة ميس حمدان مع المنتج نصر محروس، لتوزيع أغنيتها الخليجية الجديدة، التي تحمل اسم "اصحى صحصح"، لافتة إلى أنها لم تتعاقد على ألبوم كامل معه، وأنها تستعد للتعاون معه أيضًا في أغنية أخرى باللهجة المصرية.



أغنية "اصحى صحصح"، من كلمات أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، توزيع أحمد العسال، ومكس وماستر المهندس ماهر صلاح.

