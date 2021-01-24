"أوفيد" يوافق على قرض بـ 30 مليون دولار لدعم التعليم المهني في الصين

الأحد 24/يناير/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر
وقع صندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، اتفاقية قرض مع الصين بقيمة 30 مليون دولار لصالح القطاع العام.

وأفاد بيان أوفيد، الصادر عن مقره الرئيسي في العاصمة فيينا، أن القرض يساهم في تحسين قطاع التعليم المهني، عن طريق تمويل مشروع مدينة هوبي للتعليم المهني، الذي سوف يستفيد منه أكثر من 40 ألف طالب ومهني وعامل تقني سنويًا.

واوضح عبد الحميد خليفة مدير عام الصندوق أن المشروع يساعد القوة العاملة المتنامية في الصين على التدريب بما يتماشى مع الهدف الرابع لأهداف التنمية المستدامة بشأن التعليم مشيرا الى أن القرض يساهم في تمويل توسيع وتجديد حرم كلية "شياننج" المهنية، وتشييد مباني جديدة لاستيعاب مرافق التدريب والبنية التحتية وتحديث الفصول الدراسية وتوفير المعدات التعليمية.

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منظمة اوبك دعم التعليم المهني اوفيد المسؤلية الاجتماعية التعليم المهنى أهداف التنمية المستدامة

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