بمناسبة "عيد الشرطة".. آية عبدالله تطرح ديو مع مجد القاسم "لو هاتكلم عن مصر"

الأحد 24/يناير/2021 - 06:35 م
بوابة الفجر
مي مرسي

طرحت المطربة آية عبدالله نجمة برنامج صوت الحياة، دويتو بين المطرب السوري مجد القاسم اليوم الأتنين، كليب أغنيتها الجديدة "لو هاتكلم عن مصر" على موقع "يوتيوب"، وهي إهداء لمصر بمناسبة عيد الشرطة الموافق 25 يناير.

و كان التعاون بين كل فريق العمل يسوده الحب والسعادة والإحترام والفن الحقيقي سعيده باهدائي هذا العمل هدية لبلدي مصر وبغنائي مع الفنان الكبير المطرب السوري مجد القاسم فنان حقيقي متعاون متواضع وكذلك جميع فريق العمل.

الأغنية من كلمات اشرف ظريف، وتوزيع دكتور محمود صادق، وألحان محمد فهمي عبد الحميد وإنتاج احمد منير.

ويقول مطلع الأغنية:

لو هاتكلم عن مصر تشهد كتب التاريخ
عن شواريعها ومبانيها عن طيبه روح اهاليها
اه عن نيل اصله من الجنه وترابها مسك وحنه
عن نسمة ساعة عصر لو هاتكلم عن مصر

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