وزير الزراعة من البرلمان: نستهدف زيادة القيمة المضافة للقطن

Advertisements





قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد بمجلس النواب،

إن الدولة تهدف في المرحلة القادمة إلى زيادة القيمة المضافة للقطن المصري من خلال التوسع فى الصناعات التحويلية مما ينعكس ايجابيًا على سعر قنطار القطن والذي سيشجع المزارع على التوسع في زراعته.



وأوضح وزير الزراعة، أنه في هذا الصدد قامت الوزارة بإعداد ونشر الخريطة الصنفية الخاصة بالمحاصيل الإستراتيجية "القمح، الذرة، الأرز، القطن، والفول البلدي" والتي تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية مع التوسع في الحقول الإرشادية والحملات القومية بالتنسيق مع اكاديمية البحث العلمي، وقد أظهرت النتائج تحقيق معدلات إنتاجية عالية، ونستهدف التوسع في الحقول الإرشادية.





وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، حضور وزير الري والموراد المائية الدكتور محمد عبدالعاطي، ووزير الزراعة السيد القصير، وذلك لعرض ما تم تنفيذه من برنامج وزارتهما أمام البرلمان.



جدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كان قد ألقي أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، الأسبوع الماضي، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.