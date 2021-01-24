نجم الأهلي يدخل مرحلة جديدة من العلاج

خاض وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة علاج طبيعي اليوم بمقر النادي بالجزيرة، ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه.





وتعرض وليد سليمان لإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام البنك الأهلي، التي أقيمت على استاد حرس الحدود بالمكس.





وحرص الجهاز الفني على الاطمئنان على حالة وليد سليمان، والشد من أزره في بداية برنامجه العلاجي والتأهيلي، الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق.





ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز بعد غد الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوي في قمة مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



