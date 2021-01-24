حكومة إسرائيل تصادق على اتفاق التطبيع مع المغرب

الأحد 24/يناير/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
وكالات

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب الذي تم التوصل إليه في ديسمبر 2020.

 

وأفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها "إسرائيل تتكلم بالعربية" في مواقع التواصل الاجتماعي بأن "مجلس الوزراء الإسرائيلي صادق قبل قليل على اتفاقية التطبيع واستئناف العلاقات الدبلوماسية مع المغرب"، مضيفة أن الوثيقة "ستطرح لاحقا على الكنيست للمصادقة عليها" نهائيا.

 

وأشارت الوزارة في هذا السياق إلى أنه "من المتوقع افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط في الأيام المقبلة".

 

وسبق أن توصلت إسرائيل والمغرب في ديسمبر 2020 إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الثنائية في مبادرة تشمل، حسب بيان مشترك، "الترخيص للرحلات الجوية المباشرة بين المغرب وإسرائيل، بما في ذلك بواسطة شركات الطيران الإسرائيلية والمغربية، مع تخويل حقوق استعمال المجال الجوي، والاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية الكاملة بين المسؤولين الإسرائيليين ونظرائهم المغاربة وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة سلمية وودية".

 

ووقعت إسرائيل عام 2020، بواسطة إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اتفاقات تطبيع علاقات مع 4 دول عربية وهي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

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المغرب اسرائيل اتفاق التطبيع

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