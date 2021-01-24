مستشار الرئيس: الإنتاج العالمي للقاحات كورونا ليس بكثير.. والأولوية للدول المنتجة (فيديو)

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، إنه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم البدء بتطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا، لافتًا إلى أنه كان يوجد حوالي 50 ألف جرعة، وباقي الجرعات ستصل تباعًا من مختلف المصادر.



وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخبار TEN" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن مصر اتفقت من منظمة جافي، وعقدت مفاوضات مع شركات المنتجة لتوفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات للمواطن المصري، لافتًا إلى أن هناك أولويات للتطعيم وعلى رأسها الفرق الطبية خط الدفاع الأول للتعامل مع مرضى كورونا وواجب الدولة الوقوف معهم، منوهًا بأن أول مراحل التطعيم بدأت اليوم بإحدى مستشفيات العزل، وسيتم استكمال التطعيم تباعًا للأطقم الطبية، ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



وتابع مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، أن الانتاج العالمي للقاحات ليس بالكثير والأولوية للدول المنتجة للقاح، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية تسعى مع منظمة جافي لتطعيم العدد الأكبر من شعوب العالم بصورة عادلة، وهما وضعوا خريطة للإنتاج تمتد على مدار عام 2021، وكلما تصل كميات من اللقاح حسب الكمية المتفق عليه يتم التطعيم حسب الاولوية.

