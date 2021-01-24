محمد ثروت يشارك صورة من كواليس فيلم "تماسيح النيل"

الأحد 24/يناير/2021 - 05:55 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شارك الفنان محمد ثروت صورة من كواليس تصوير فيلم "تماسيح النيل"، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "ثروت" في الصورة مع حمدي الميرغني وويزو، وكتب تعليقا قائلا: "من كواليس تصوير فيلم تماسيح_النيل".

الفيلم من بطولة حمدي الميرغني ومصطفى خاطر، خالد الصاوى وبيومي فؤاد وسامية الطرابلسى وهنادي مهنا وكريم عفيفي ومحمد ثروت وويزو وسليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبد العزيز.

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