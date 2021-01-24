أمين عام مستقبل وطن بالفيوم الشرطة المصرية والجيش يسطرون أروع ملاحم البطولة فى الدفاع عن الوطن

الأحد 24/يناير/2021 - 05:54 م
بوابة الفجر
ريهام على


تتقدم أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، برئاسة
النائب عبد القادر الجارحي، عضو مجلس الشيوخ امين الحزب بالمحافظة بالتهنئة لمصر رئيسًا وحكومة وشعبًا، ولوزارة الداخلية قيادة وضباطًا وأفرادًا، بمناسبة الذكرى الـ 69 لعيد الشرطة المصرية.

وقال الجارحى" أن فى مثل هذا اليوم 25 يناير 1952 سطر رجال الشرطة المصرية أروع ملاحم البطولة في الدفاع عن الوطن ضد الاحتلال الإنجليزي،لقد ظلت الشرطة المصرية ولا تزال الدرع التي تحمي أمن الوطن، وإستقراره جنبا إلي جنب مع قواتنا المسلحة الباسلة. فقدموا شهداء من أجل استقلال وعزة الوطن فكل التحية لرجالنا الذين سطروا الملاحم الوطنية بتضحياتهم ودماؤهم الذكية ومكافحة الإرهاب الأسود بجهود مخلصة من جناحي الأمن والأمان القوات المسلحة والشرطة الباسلة تحية لكل ضابط وصف ضابط وجندي من رجالنا الساهرين علي أمن وأمان الوطن في عيدهم المجيد تحية إلي أرواح شهدائنا الأبرار أن "الشرطة في خدمة الشعب" ليس شعار، إنما عقيدة ومسيرة مكللة بالعطاء والتضحيات من أجل وطننا الحبيب.. فليدوم العطاء وتستمر التضحيات وتحيا مصر حره أبيه حفظ الله مصر قيادة وجيش وشعبا.

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