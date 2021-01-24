ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-2021

الأحد 24/يناير/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

حقق نادي استون فيلا فوزا هاما على نظيره نيوكاسل بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وجاءت قائمة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي كالتالي:

المركز الأول: مانشستر يونايتد - 40 نقطة.

المركز الثاني: ليستر سيتي - 38 نقطة.

المركز الثالث: مانشستر سيتي - 38 نقطة.

المركز الرابع: ليفربول - 34 نقطة.

المركز الخامس: توتنهام هوتسبير - 33 نقطة.

المركز السادس: ايفرتون - 32 نقطة.

المركز السابع: ويست هام يونايتد - 32 نقطة.

المركز الثامن: تشيلسي - 29 نقطة.

المركز التاسع: ساوثهامبتون - 29 نقطة.

المركز العاشر: أستون فيلا - 29 نقطة.

المركز الحادي عشر: أرسنال - 27 نقطة.

المركز الثاني عشر: ليدز يونايتد - 23 نقطة.

المركز الثالث عشر: كريستال بالاس - 23 نقطة.

المركز الرابع عشر: ولفرهامبتون - 22 نقطة.

المركز الخامس عشر: نيوكاسل يونايتد - 19 نقطة.

المركز السادس عشر: بيرنلي - 19 نقطة.

المركز السابع عشر: برايتون ألبيون - 17 نقطة.

المركز الثامن عشر: فولهام - 12 نقطة.

المركز التاسع عشر: ويست بروميتش ألبيون - 11 نقطة.

المركز العشرين: شيفيلد يونايتد - 5 نقاط.

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