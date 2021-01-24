بهذه الكلمات.. رامي جمال يشوق جمهوره لألبومه الجديد

Advertisements

شوق الفنان رامي جمال جمهوره ومحبيه لالبومه الجديد والذي يحمل اسم "ولسة".



وشارك جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه للرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وكتب : قريباً أولى أغاني البومي القادم إن شاء الله تعجبكم.



يشار أن الفنان رامي جمال وجه مؤخرًا رسالة شكر لكل من واساه في وفاة أخت زوجته، كما نصح جمهوره بضرورة اتباع الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".



وفي سياق آخر، كان آخر ألبومات رامي جمال الغنائية هو ألبوم "أنا لوحدي"، وتعاون خلاله مع العديد من الشعراء منهم تامر حسين، جمال الخولي، محمد عاطف، أحمد المالكي، أحمد عرفان، شادي نور، مصطفى حسن، رقية عبد العميم، محمد أبو نعمة، ومع العديد من الملحنين منهم محمد أنيس، مدين، بلال سرور، والعديد من الموزعين وهم نادر حمدي، أحمد إبراهيم، كرمي عبد الوهاب، وسام عبد المنعم.

