بدء أولى حلقات مسلسل "في بيتنا روبوت" الليلة على "cbc"

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تبدأ قناة "cbc" اليوم في عرض مسلسل طفي بيتنا روبوت" والذي يشارك به عدد من الفنانين، وذلك في تمام الساعة الـ8 مساء.



مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة شيماء سيف، وعمر وهبة، بجانبهم عدد من الفنانين منهم دلال عبدالعزيز، وهشام جمال، وليلى أحمد زاهر، وعدد من ضيوف الشرف والفنانين.



ويتكون مسلسل "في بيتنا روبوب" من 20 حلقة تدور أحداثه في إطار كوميدي حيث يقوم الزوج باختراع عدد من الروبوتات وتستعين فيه ليلى زاهر روبوت ليعيش معهم في المنزل وهو من إخراج وليد الحلفاوي ومن تأليف الثنائي أحمد محيي وأحمد المحمدي.