خبر سار للأهلي قبل موقعة بيراميدز

الأحد 24/يناير/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
علي نبوي

انتظم أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الأهلي الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

 

وانتظم توفيق في مران الأهلي بعد المسحة الطبية التي أجراها والتي جاءت نتيجتها سلبية.

 

وغاب أكرم توفيق عن مواجهة المقاولون العرب الأخيرة في الدوري الممتاز، وفضل الجهاز الطبي  إجراء مسحة طبية إضافية له للاطمئنان على حالته، قبل أن ينتظم اليوم في مران الأهلي.

 

وشارك بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، بعد تعافيه من نزلة البرد.

 

وخرج بانون من قائمة مباراة المقاولون العرب الأخيرة بعد شعوره بنزلة برد ليلة المباراة، وأجرى الجهاز الطبي مسحة طبية احترازية له وجاءت النتيجة سلبية.

 

 

وأستأنف الاهلي تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة48 ساعة عقب مباراة المقاولون العرب.

 

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق قد عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة بيراميدز.

وأجرى الأهلي مسحة طبية اليوم، قبل انطلاق المران وفقا للبروتوكول الطبي، المتبع في ظل جائحة كورونا والذي ينص على إجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

 

ويتصدر الأهلي حاليا  قمة مسابقة الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، جمعها من 8 لقاءات، حيث  حقق الفوز في6 منها، فيما تعادل في مباراتين، ويمتلك الأهلي أقوى هجوم في المسابقة، حيث أحرز19هدفا، بينما تلقت شباكه4 أهداف.

 

وكان الأهلي قد فازعلي المقاولون العرب 3ـ2 في الجولة الماضية من مسابقة الدوري، أحرزها كل من طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة.

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