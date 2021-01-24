تشكيلة مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي

الأحد 24/يناير/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أعلن الكرواتي الين هورفات المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي النصر السعودي تشكيل مباراة فريقه لمواجهة اتحاد جدة لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري.


ويدخل النصر المباراة بالأسماء الآتية :-

في حراسة المرمى: برادلي جونز

في خط الدفاع: عبدالرحمن العبيد، مايكون، عبد الله مادو، سلطان الغنام

في خط الوسط: علي الحسن، بيتروس، خالد الغنام، عبد المجيد الصليهم، نور الدين أمرابط.

في خط الهجوم: رائد الغامدي.
فيما يدخل نادي الاتحاد المباراة على النحو التالي :-
حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: أحمد حجازي – عمر هوساوي – زياد الصحفي– سعود عبد الحميد

خط الوسط: عبد الإله المالكي ــ  رومارينيو  ــ  برونو هنريكي

خط الهجوم: فهد المولد ــ هارون كامارا– عبد الرحمن العبود

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