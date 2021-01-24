رئيس البرلمان يحيل بيان وزير الري للجان المختصة لدراسته

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أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس، جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة إلقاء بيان الوزارة، والرد علي تساؤلات النواب.



وأعلن الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن هناك برنامج شامل لتشجيع وتحفيز المزارعين والفلاحين بالاتجاه لنُظم الري الحديثة من خلال حوافز إيجابية وتقسيط بفوائد قليله، وبدون فوائد نهائيًا للمساحات الصغيره، إلي جانب حملات التوعية، موضحًا أن جميع هذه المزايا وغيرها متضمنة بمشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والري الجديد.



وطالب وزير الري والموارد المائية، مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، بدعم الوزارة في مواجهة التحديات التي تواجهها من خلال إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والري الجديد.



وقال عبد العاطي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، الأحد،، إن مشروع القانون يُعد بمثابة حجر الزاوية في مواجهة كثير من التحديات التي تواجه الوزارة، ولم يتسن للمجلس في فصله التشريعي الثاني من إقراره، ونرجو من المجلس الحالي مناقشته.



يُشار إلى أن مشروع القانون الجديد يهدف لتحقيق استراتيجية مصر المائية 2017- 2037، ومنح الحكومة الصلاحيات الكاملة بإزالة كل ما يقع على النيل من تعديات، فضلًا عن تغليظ عقوبات التعدي علي نهر النيل، وإلزام الدولة بحماية البحار والبحيرات والمحميات الطبيعية.



جدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كان قد ألقي أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، الأسبوع الماضي، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

