"الطفولة المبكرة في ظل الأزمات المعاصرة" مؤتمر دولي بتربية طفولة الفيوم

الأحد 24/يناير/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
ريهام على
تنظم كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم مؤتمرها الدولي الثالث تحت عنوان "الطفولة المبكرة في ظل الأزمات المعاصرة" برعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم والدكتورة صفاء أحمد محمد، عميدة الكلية ورئيس المؤتمر؛ والدكتوره إكرام علي مجاور، أمين المؤتمر ووكيل الكلية، وذلك في بداية مارس المقبل.

وصرحت عميدة الكلية أن أهداف المؤتمر طرح ومناقشة القضايا ذات الصلة بتربية وتعليم الطفل بمرحلة الطفولة المبكرة، تبادل الخبرات بين المتخصصين والمؤسسات العلمية والبحثية ذات الاهتمام بالطفولة المبكرة، تشجيع الباحثين على إجراء المزيد من البحوث في مجال الطفولة المبكرة، تقديم رؤى مستقبلية لإعداد الطفل والمهتمين به في ضوء المستجدات التربوية والنفسية والتكنولوجيا العلمية.

وأكدت أن المؤتمر يعرض أحدث الدراسات والبحوث التربوية والنفسية والتطبيقية في الطفولة المبكرة في ظل الأزمات المعاصرة، تطوير البيئة التعليمية بما يناسب ظروف جائحة كورونا.

ونوهت دكتوره صفاء أحمد رئيس المؤتمر أن من محاور المؤتمر استراتيجيات التعليم والتعلم في ظل الأزمات المعاصرة، والاتجاهات الحديثة في مناهج وبرامج الطفولة المبكرة، تربية وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل الأزمات المعاصرة، رؤى مستقبلية لإعداد الطلبة المعلمة، التنمية المهنية.

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