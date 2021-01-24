هنا الزاهد تشوق جمهورها في أحدث ظهور لها

الأحد 24/يناير/2021 - 05:47 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شاركت الفنانة هنا الزاهيد صورة من أحدث جلسات تصوير لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بصورة قريبة لملامحها، وكتبت تعليقا قائله: "قريبا جدا".

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد شاركت مؤخرا في فيلم "الغسالة" مع عدد من الفنانين منهم أحمد حاتم، فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان وإخراج عثمان أبو لبن.

وشاركت هنا الزاهد في أول تقديم تليفزيوني لها عن طريق برنامج "هزر فزر" ووهو برنامج كوميدي ترفيهي يتم فيه استضافة عدد من النجوم.
هنا الزاهد تشوق جمهورها في أحدث ظهور لها
هنا الزاهد تشوق جمهورها في أحدث ظهور لها

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